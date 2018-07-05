Міжнародні резерви за червень скоротились на 1,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Станом на 1 липня 2018 року міжнародні резерви України становили 17 978,2 млн доларів, скоротившись протягом червня на 1,1%, передає УНН з посиланням на НБУ.
“Міжнародні резерви України становили 17 978,2 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 1 липня 2018 року. За червень вони скоротилися на 1,1% у зв’язку із здійсненням платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті”, — йдеться у повідомленні.
Так, 562,4 млн дол. було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в інвалюті (крім платежів на користь МВФ), з яких 552,5 млн дол. — обслуговування та погашення за ОВДП, номінованих в іноземній валюті.
Ще 162 млн дол. Уряд та Національний банк сплатили на користь Міжнародного валютного фонду протягом червня.
“Основним джерелом поповнення резервів у червні стали надходження на користь Уряду від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі 539,4 млн дол.”, — зауважили в НБУ.
При цьому, купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку припинила бути головним джерелом поповнення резервів, яким була в минулі місяці. Можливості НБУ викуповувати надлишкову пропозицію іноземної валюти без тиску на обмінний курс гривні були обмежені. Також у червні НБУ вперше з січня поновив продаж іноземної валюти на міжбанківському рикну для згладжування надмірних коливань обмінного курсу.
Як наслідок, чиста купівля іноземної валюти Нацбанком скоротилася до 24 млн дол. у червні.
Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 38,2 млн дол. США.
В цілому, станом на 1 липня обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і НБУ.
Нагадаємо, у травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн доларів.