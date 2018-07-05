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Международные резервы за июнь сократились на 1,1%

Международные резервы за июнь сократились на 1,1%

Киев  •  УНН

 • 11575 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на 1 июля 2018 года международные резервы Украины составили 17 978,2 млн долларов, сократившись в июне на 1,1%, передает УНН со ссылкой на НБУ.

"Международные резервы Украины составили 17 978,2 млн долл. США (в эквиваленте) по состоянию на 1 июля 2018 года. За июнь они сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Так, 562,4 млн долл. было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долл. - обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте.

Еще 162 млн долл. правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда в течение июня.

"Основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу Правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 539,4 млн долл.", - отметили в НБУ.

При этом, покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов, которым была в прошлые месяцы. Возможности НБУ выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены. Также в июне НБУ впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рыкне для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Как следствие, чистая покупка иностранной валюты Нацбанком сократилась до 24 млн долл. в июне.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 38,2 млн долл. США.

В целом, по состоянию на 1 июля объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, в мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долларов.

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