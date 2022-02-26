Міжнародна мережа готелів вирішила надати українцям житло та роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міжнародна мережа Моготел, яка управляє готелями у кількох країнах світу, у тому числі й в Україні, вирішила допомогти нашим співгромадянам та надати тимчасовий притулок для потребуючих, повідомляє УНН.
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“Ми всією командою Моготел ухвалили рішення, що готові допомагати українцям посильно. 1. Спільно з благодійною організацією Alianse Latvija bez bāreņiem, яка у 2014 році вже приймала та розміщувала у Латвії дітей з України, ми готові надати частину номерів у наших готелях українським сім’ям для безкоштовного проживання на 2 місяці. 2. У міру наших можливостей ми готові надати робочі місця українцям у наших готелях у Польщі, Німеччині, Латвії та Естонії. А також надати допомогу в розміщенні спочатку після переїзду”, — повідомили в мережі.
Крім того, Моготел братиме участь у програмі допомоги громадянам України від Латвійського уряду.
“Ми підтримуємо ініціативу нашої держави у прийнятті та розміщенні 10 000 українських громадян на території Латвії та вже заявили про готовність надати наші готелі для участі у цій програмі. Якщо ви знаєте людей та організації, які допомагають українським сім’ям покинути країну і приїхати до Латвії, будь ласка, розкажи про нас і наші ініціативи. Пишіть нам на [email protected] або дзвоніть —
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