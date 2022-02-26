Международная сеть отелей решила предоставить украинцам жилье и работу

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“Мы всей командой Моготел приняли решение, что готовы помогать украинцам посильно. 1. Совместно с благотворительной организацией Alianse Latvija bez bāreņiem, которая в 2014 году уже принимала и размещала в Латвии детей с Украины, мы готовы предоставить часть номеров в наших отелях украинским семьям для бесплатного проживания на 2 месяца. 2. В меру наших возможностей мы готовы предоставить рабочие места украинцам в наших отелях в Польше, Германии, Латвии и Эстонии. А также оказать помощь в размещении сначала после переезда”, — сообщили в сети.

Кроме того, Моготел будет участвовать в программе помощи гражданам Украины от латвийского правительства.

“Мы поддерживаем инициативу нашего государства в принятии и размещении 10 000 украинских граждан на территории Латвии и уже заявили о готовности предоставить наши отели для участия в этой программе. Если вы знаете людей и организации, которые помогают украинским семьям покинуть страну и приехать в Латвию, пожалуйста, расскажи о нас и наши инициативы. Пишите нам на [email protected] или звоните — +371 67259918 Нет войне!”, — сообщили в сети.

Напомним

Магазины АТБ будут оказывать хранилища во время воздушной тревоги.