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Мережа АТБ працює у посиленому режимі, щоб забезпечити наявність продуктів та товарів першої необхідності

Мережа АТБ працює у посиленому режимі, щоб забезпечити наявність продуктів та товарів першої необхідності

Київ • УНН

 • 321975 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Незважаючи на складнощі з доставкою і швидко мінливу військову обстановку, мережа найбільшого українського рітейлера АТБ працює в посиленому режимі, і вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити українців продуктами харчування і товарами повсякденного попиту першої необхідності, передає УНН.

Деталі

Заповнюваність полиць працюючих магазинів всім асортиментом корпорація АТБ забезпечує за рахунок власних складських поставок і максимально оперативно координує діяльність з ключовими постачальниками. Запасів компанії вистачає і для магазинів, і для підтримки продуктами харчування Захисників України. Про це повідомила пресслужба корпорації АТБ, яка управляє національною мережею магазинів "АТБ Маркет".

Магазини мережі у всіх локаціях присутності забезпечують продаж у міру можливості, а як тільки стихають бойові дії магазини знову відкриваються.

"Існують перебої з постачанням певних продуктів харчування і товарів від окремих постачальників і виробників. Особливо тих, хто знаходиться в зонах збройних зіткнень і відчувають проблеми з виходом персоналу на роботу і логістичним забезпеченням поставок, — пояснили в АТБ. - Компанія вирішує проблему забезпечення товару на полицях магазинів перерозподіляючи його залишки між магазинами і користуючись запасами власних складських центрів", — повідомила корпорація, і уточнила, що на її складах сформовано достатню кількість товарних запасів для наповнення полиць магазинів, а транспортно-логістична інфраструктура компанії працює в максимально посиленому режимі.

Станом на 14:00 25 лютого закрито магазини, що знаходяться в зоні найбільш інтенсивних бойових дій: міста Мелітополь, Нова Каховка, Херсон, Старокостянтинівка, а також лише частково Київ — район Оболоні та Троєщини.

Щоб забезпечити безпеку співробітників і задовольнити попит покупців АТБ проводить погодинний моніторинг ситуації у всіх регіонах присутності, сформовані чіткі плани дій для оперативного закриття магазинів в небезпечних ситуаціях і їх оперативного відкриття при нормалізації обстановки.

"При стабілізації ситуації в зоні збройних зіткнень магазини торгової мережі "АТБ" відновлюють свою діяльність", - запевнила корпорація.

Разом з тим, АТБ взяла на себе функцію першочергової допомоги та забезпечення продуктами харчування військових частин Збройних сил України, об'єднань територіальної оборони та резервістів, сформовано відповідні резервні фонди.

24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, корпорація АТБ запевнила покупців і партнерів у своїй стабільній роботі: “Магазини торгової мережі „АТБ“ забезпечені товарами всіх категорій в повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту при його збільшенні. Логістична і транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особистим контролем керівництва компанії".

АТБ впровадила механізми додаткового стимулювання співробітників магазинів, водіїв транспортних засобів, працівників логістичних центрів, які працюють в небезпечних районах збройного зіткнення, перебуваючи у важких і надскладних умовах.

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