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Сеть АТБ работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить наличие продуктов и товаров первой необходимости

Сеть АТБ работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить наличие продуктов и товаров первой необходимости

Киев • УНН

 • 321972 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Несмотря на сложности с доставкой и быстро меняющуюся военную обстановку, сеть крупнейшего украинского ритейлера АТБ работает в усиленном режиме, и предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить украинцев продуктами питания и товарами повседневного спроса первой необходимости, передает УНН.

Детали

Заполняемость полок работающих магазинов всем ассортиментом корпорация АТБ обеспечивает за счет собственных складских поставок и максимально оперативно координирует деятельность с ключевыми поставщиками. Запасов компании хватает и для магазинов, и для поддержки продуктами питания защитников Украины. Об этом сообщила пресс-служба корпорации АТБ, которая управляет национальной сетью магазинов “АТБ Маркет”.

Магазины сети во всех локациях присутствия обеспечивают продажу по мере возможности, а как только стихают боевые действия магазины снова открываются.

“Существуют перебои со снабжением определенными продуктами питания и товарами от отдельных поставщиков и производителей. Особенно тех, кто находится в зонах вооруженных столкновений и испытывает проблемы с выходом персонала на работу и логистическим обеспечением поставок, — пояснили в АТБ. — Компания решает проблему обеспечения товара на полках магазинов перераспределяя его остатки между магазинами и пользуясь запасами собственных складских центров”, — сообщила корпорация, и уточнила, что на ее складах сформировано достаточное количество товарных запасов для наполнения полок магазинов, а транспортно-логистическая инфраструктура компании работает в максимально усиленном режиме.

По состоянию на 14:00 25 февраля закрыты магазины, находящиеся в зоне наиболее интенсивных боевых действий: города Мелитополь, Новая Каховка, Херсон, Староконстантиновка, а также лишь частично Киев — район Оболони и Троещины.
Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и удовлетворить спрос покупателей АТБ проводит почасовый мониторинг ситуации во всех регионах присутствия, сформированы четкие планы действий для оперативного закрытия магазинов в опасных ситуациях и их оперативного открытия при нормализации обстановки.

“При стабилизации ситуации в зоне вооруженных столкновений магазины торговой сети „АТБ“ возобновляют свою деятельность”, — заверила корпорация.

Вместе с тем, АТБ взяла на себя функцию первоочередной помощи и обеспечения продуктами питания военных частей Вооруженных сил Украины, объединений территориальной обороны и резервистов, сформированы соответствующие резервные фонды.

24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, корпорация АТБ заверила покупателей и партнеров в своей стабильной работе: “Магазины торговой сети „АТБ“ обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем руководства компании”.

АТБ внедрила механизмы дополнительного стимулирования сотрудников магазинов, водителей транспортных средств, работников логистических центров, которые работают в опасных районах вооруженного столкновения, находясь в тяжелых и сверхсложных условиях.

Украинские Национальные Новости

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