Між забудовниками почалася “гібридна війна” - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Експерт у сфері нерухомості Анатолій Топал порадив потенційним покупцям житла не довіряти форумам, оскільки там представники забудовників ведуть один проти одного “гібридні війни”, розповсюджуючи недостовірну інформацію, повідомляє УНН.
“Між забудовниками почалася так звана «гібридна війна». Це коли забудовники проплачуть групи людей, які сидять на форумах і пишуть про комплекси. От я б радив вже цим форумам не довіряти, бо це все замовні коментарі і боротися з ними практично неможливо”, - зазначив він.
За словами експерта, потенційні покупці самі мають перевіряти надійність забудовника.
“Є комплекси, які дійсно будують те, про що вони заявляють. Але в них може бути вища ціна. Однак, якщо, наприклад, він говорить, що в нього там є станція для очистки води, то вона дійсно є”, - підкреслив А.Топал.
Крім того він зауважив, що на сьогоднішній день вартість квадратного метру у передмісті столиці привабливіша, аніж у самій столиці.
“У людей є вибір, або купувати дуже маленьку квартиру у Києві, або за містом можна купити навіть двокімнатну”, - повідомив А.Топал.
Нагадаємо, квартира у передмісті коштує вдвічі дешевше, ніж у столиці. Так, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, в новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”. Житловий комплекс зводить європейська компанія з багаторічним досвідом.