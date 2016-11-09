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Между застройщиками началась "гибридная война" - эксперт

Между застройщиками началась "гибридная война" - эксперт

Киев • УНН

 • 6267 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Эксперт в сфере недвижимости Анатолий Топал посоветовал потенциальным покупателям жилья не доверять форумам, поскольку там представители застройщиков ведут друг против друга "гибридные войны", распространяя недостоверную информацию, сообщает УНН.

"Между застройщиками началась так называемая "гибридная война". Это когда застройщики платят группам людей, которые сидят на форумах и пишут о комплексах. Вот я бы советовал этим форумам не доверять, потому что это все заказные комментарии и бороться с ними практически невозможно", - отметил он.

По словам эксперта, потенциальные покупатели сами должны проверять надежность застройщика.

"Есть комплексы, которые действительно строят то, о чем они заявляют. Но у них может быть выше цена. Однако, если, например, он говорит, что у него там есть станция для очистки воды, то она действительно есть", - подчеркнул А.Топал.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день стоимость квадратного метра в пригороде столицы привлекательнее, чем в самой столице.

"У людей есть выбор, или покупать очень маленькую квартиру в Киеве или за городом можно купить даже двухкомнатную", - сообщил А.Топал.

Напомним, квартира в пригороде стоит вдвое дешевле, чем в столице. Так, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.

При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе". Жилой комплекс сводит европейская компания с многолетним опытом.

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