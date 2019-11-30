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Між Францією та Швейцарією пустять метро

Між Францією та Швейцарією пустять метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Женеві 15 грудня введуть в експлуатацію легке метро Lemans Express, яке має зв'язати місто з населеними пунктами Швейцарії і Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Neue Zurcher Zeitung і Euronews.

Система Lemans Express задіє 45 станцій в двох країнах, загальна протяжність ліній складе близько 230 кілометрів. На маршруті задіяні 45 поїздів, які будуть відправлятися з Женеви кожні десять хвилин. Вартість проекту склала 1,5 мільярда євро.

Значна частина метро розташована піз землею під Женевою.

За інформацією Euronews, пасажиропотік на Lemans Express сягне 50 тисяч людей.

Обслуговувати магістраль будуть залізничники обох країн. При проектуванні і будівництві враховувалося поєднання французьких і швейцарських норм безпеки, а також доступність цього виду транспорту для інвалідів та інших уразливих категорій пасажирів.

Планується, що нова транспортна система дозволить знизити кількість автомобілів на дорогах на 12%. Також повинні зменшитися затори на франко-швейцарському кордоні, який щодня перетинають близько 650 тисяч автомобілів.

Нагадаємо, в метро на Виноградар збудували перший тунель.

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