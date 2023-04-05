Мій візит у Варшаву став ще одним кроком до перемоги — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його візит до Польщі став ще одним кроком до перемоги у повномасштабній війні. Про це він заявив виступаючи у Варшаві, передає кореспондент УНН.
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“Цей мій візит, переговори тут у Варшаві стали ще одним кроком до перемоги. Я дякую за рішення погоджені сьогодні, за потужний оборонний пакет”, — сказав Зеленський.
Доповнення
Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки Україні. Зокрема, БТР Rosomak.
До погодженого нового оборонного пакета допомоги Україні від Польщі входить, зокрема, БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО “Перун” та МіГи.