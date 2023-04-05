Мой визит в Варшаву стал еще одним шагом к победе - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Польшу стал еще одним шагом к победе в полномасштабной войне. Об этом он заявил выступая в Варшаве, передает корреспондент УНН.
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“Этот мой визит, переговоры здесь в Варшаве стали еще одним шагом к победе. Я благодарю за решения согласованные сегодня, за мощный оборонный пакет”, — сказал Зеленский.
Дополнение
Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. В частности, БТР Rosomak.
В согласованный новый оборонный пакет помощи Украине от Польши входит, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО “Перун” и МиГи.