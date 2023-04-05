Мой визит в Варшаву стал еще одним шагом к победе - Зеленский

Цитата

“Этот мой визит, переговоры здесь в Варшаве стали еще одним шагом к победе. Я благодарю за решения согласованные сегодня, за мощный оборонный пакет”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. В частности, БТР Rosomak.



В согласованный новый оборонный пакет помощи Украине от Польши входит, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО “Перун” и МиГи.