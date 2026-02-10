Мюслі в METRO: корисний сніданок для активного дня

Сніданки, які не лише корисні для організму, але й швидко готуються, наразі мають чималий попит. Не дивно, що саме мюслі стали популярним вибором з-поміж українців. Їх споживають як вдома, так і в офісі. Це просте та водночас збалансоване рішення для активних людей, котрі не лише цінують власний час, але й дбають про самопочуття. Мюслі відрізняються різноманітним складом, насичують організм енергією, але не провокують відчуття важкості.

Що таке мюслі та що входить до їхнього складу?

Існують різні види мюслів. Під ними розуміється суміш злакових пластівців (переважно вівсяних, пшеничних або ячмінних) з додаванням сухофруктів, насіння, горіхів або шоколадних компонентів. Склад таких сумішей може суттєво різнитися. Буває максимально простим або більш насиченим, орієнтованим на певні потреби, наприклад, мюслі для сніданку чи фітнес-раціону.

Поживна цінність і корисні властивості

Злаки є джерелом повільних вуглеводів, які забезпечують тривале відчуття ситості. Клітковина підтримує нормальну роботу травної системи. Додаткові інгредієнти — фрукти, насіння чи горіхи — збагачують мюслі антиоксидантами та корисними жирами. Суміші також містять вітаміни та мінерали, необхідні для нормального обміну речовин.

Чому мюслі — ідеальний вибір для сніданку?

Головна перевага — універсальність. Приготувати мюслі доволі просто. Достатньо додати тепле молоко, йогурт, сік або звичайний окріп. Відповідно, можна швидко поснідати.

Асортимент мюслів у ТЦ METRO

У ТЦ METRO запропоновані варіації мюслів. З-поміж них:

класичні — з мінімальним складом для щоденного раціону;

фруктові — з додаванням родзинок, яблук або ягід;

шоколадні — для тих, хто надає перевагу більш насиченому смаку;

фітнес-мюслі — з незначним вмістом цукру та підвищеним акцентом на клітковину.

Запропоновані формати як для дому, так і для закладів HoReCa. Тому можна знайти необхідний варіант з урахуванням обсягу споживання та бюджету.

Вибираючи мюслі в METRO, покупці отримують такі переваги:

контроль якості продукції;

великий вибір перевірених брендів;

стабільну свіжість товарів;

надійних постачальників.

Передбачена власна лінійка продукції Metro Chef, що включає якісні мюслі з різним складом. Також запропонована продукція інших брендів.

Як правильно споживати мюслі?

Зазвичай мюслі поєднуються саме з молоком, кефіром або йогуртом. Проте для тих, хто уникає продуктів тваринного походження, чудово підійдуть рослинні альтернативи: мигдальні, вівсяні або соєві. Способів їхнього споживання існує безліч.

Аби зробити сніданок цікавішим, можна додати:

свіжі фрукти чи ягоди;

подрібнені горіхи;

ложку меду чи насіння чіа.

Оптимальна порція мюслів становить близько 40-60 г на один прийом їжі. Для їхнього споживання краще вибрати першу половину дня, тобто у вигляді сніданку чи перекусу перед обідом. Зумовлено це тим, що у ці періоди організм активно витрачає отриману енергію.

Мюслі — це зручний перекус без зайвих зусиль. Правильний вибір складу, різновиду та формату легко допоможе адаптувати цей продукт під індивідуальні потреби — від домашнього харчування до професійної кухні.

Завітайте до ТЦ METRO, щоб підібрати мюслі та безліч інших товарів як для дому, так і для клієнтів сегмента HoReCa. Тут можливий як опт, так і роздріб, а також запропоновані зручні умови закупівлі. Для бізнесу навіть є можливість доставки. Клієнти мають доступ до акційного каталогу, де завжди пропонують знижки на продукти — купити мюслі в METRO можна вигідно. Аби скористатись усіма перевагами, достатньо оформити картку METRO. Компанія проводить строгий контроль якості, тому у свіжості продуктів ви можете не сумніватися.