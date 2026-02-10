Мюсли в METRO: полезный завтрак для активного дня

$43.030.02
Эксклюзив
12:23 • 170 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 9644 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 21906 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 31479 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 28901 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 26738 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22405 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19819 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20241 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30559 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
Популярные новости
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы
10 февраля, 02:57 • 7180 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением
10 февраля, 04:59 • 18755 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм
10 февраля, 05:20 • 6526 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы
10 февраля, 06:01 • 12710 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину
08:49 • 12385 просмотра
публикации
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 146 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка
12:05 • 868 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
9 февраля, 14:55 • 30233 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
9 февраля, 12:30 • 38357 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00 • 76397 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
9 февраля, 17:00 • 14955 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Суперболуа
9 февраля, 15:48 • 16731 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
9 февраля, 15:11 • 16988 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
9 февраля, 06:52 • 43297 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59 • 45378 просмотра
Мюсли в METRO: полезный завтрак для активного дня

Киев

 • 42 просмотра

Большой выбор мюсли в METRO: классические, фруктовые, шоколадные, фитнес. Полезный и быстрый завтрак для здорового питания на каждый день.

Мюсли в METRO: полезный завтрак для активного дня

Завтраки, которые не только полезны для организма, но и быстро готовятся, сейчас пользуются большим спросом. Неудивительно, что именно мюсли стали популярным выбором среди украинцев. Их употребляют как дома, так и в офисе. Это простое и в то же время сбалансированное решение для активных людей, которые не только ценят собственное время, но и заботятся о самочувствии. Мюсли отличаются разнообразным составом, насыщают организм энергией, но не провоцируют ощущения тяжести.

Что такое мюсли и что входит в их состав?

Существуют разные виды мюсли. Под ними понимается смесь злаковых хлопьев (преимущественно овсяных, пшеничных или ячменных) с добавлением сухофруктов, семян, орехов или шоколадных компонентов. Состав таких смесей может существенно различаться. Бывает максимально простым или более насыщенным, ориентированным на определенные потребности, например, мюсли для завтрака или фитнес-рациона.

Питательная ценность и полезные свойства

Злаки являются источником медленных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Клетчатка поддерживает нормальную работу пищеварительной системы. Дополнительные ингредиенты — фрукты, семена или орехи — обогащают мюсли антиоксидантами и полезными жирами. Смеси также содержат витамины и минералы, необходимые для нормального обмена веществ.

Почему мюсли — идеальный выбор для завтрака?

Главное преимущество — универсальность. Приготовить мюсли довольно просто. Достаточно добавить теплое молоко, йогурт, сок или обычный кипяток. Соответственно, можно быстро позавтракать.

Ассортимент мюсли в ТЦ METRO

В ТЦ METRO предложены вариации мюсли. Среди них:

  • классические — с минимальным составом для ежедневного рациона;
    • фруктовые — с добавлением изюма, яблок или ягод;
      • шоколадные — для тех, кто предпочитает более насыщенный вкус;
        • фитнес-мюсли — с незначительным содержанием сахара и повышенным акцентом на клетчатку.

          Предложены форматы как для дома, так и для заведений HoReCa. Поэтому можно найти необходимый вариант с учетом объема потребления и бюджета.

          Выбирая мюсли в METRO, покупатели получают следующие преимущества:

          • контроль качества продукции;
            • большой выбор проверенных брендов;
              • стабильную свежесть товаров;
                • надежных поставщиков.

                  Предусмотрена собственная линейка продукции Metro Chef, включающая качественные мюсли с разным составом. Также предложена продукция других брендов.

                  Как правильно употреблять мюсли?

                  Обычно мюсли сочетаются именно с молоком, кефиром или йогуртом. Однако для тех, кто избегает продуктов животного происхождения, прекрасно подойдут растительные альтернативы: миндальные, овсяные или соевые. Способов их употребления существует множество.

                  Чтобы сделать завтрак интереснее, можно добавить:

                  • свежие фрукты или ягоды;
                    • измельченные орехи;
                      • ложку меда или семян чиа.

                        Оптимальная порция мюсли составляет около 40-60 г на один прием пищи. Для их употребления лучше выбрать первую половину дня, то есть в виде завтрака или перекуса перед обедом. Обусловлено это тем, что в эти периоды организм активно расходует полученную энергию.

                        Мюсли — это удобный перекус без лишних усилий. Правильный выбор состава, разновидности и формата легко поможет адаптировать этот продукт под индивидуальные потребности — от домашнего питания до профессиональной кухни.

                        Посетите ТЦ METRO, чтобы подобрать мюсли и множество других товаров как для дома, так и для клиентов сегмента HoReCa. Здесь возможен как опт, так и розница, а также предложены удобные условия закупки. Для бизнеса даже есть возможность доставки. Клиенты имеют доступ к акционному каталогу, где всегда предлагают скидки на продукты — купить мюсли в METRO можно выгодно. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, достаточно оформить карту METRO. Компания проводит строгий контроль качества, поэтому в свежести продуктов вы можете не сомневаться.

                        Лилия Подоляк

                        Украина