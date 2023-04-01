Митрополит Павло виїхав з території Лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ (МП) Павло виїхав з території Лаври. Відповідне відео оприлюднило Суспільне, передає УНН.
Деталі
«Митрополит УПЦ МП Павло виїхав з території Києво-Печерської лаври під вигуки «Ганьба» та «Дякуємо СБУ»», - ідеться в підписі до відео.
Також зазначається, що слідчі СБУ також пішли з Лаври. Офіційно СБУ не коментує вручення підозри та обшуки.
Доповнення
Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ (МП) Павло заявив у коментарі, поширеному у суботу, що вранці йому вручили підозру.
Джерело в правоохоронних органах підтвердило УНН, що Павлу вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу: 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).
В УПЦ МП заявили, що намісника Лаври Павла викликають на допит на 12 годину.