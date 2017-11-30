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Митники затримали кількасот посилок, адресованих Тому Сойєру, Джеку Вороб’ю та Нестору Махну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Києві митники затримали кількасот посилок з Китаю, адресованих Тому Сойєру, Джеку Вороб’ю та Нестору Махну, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у м.Києві.

"Всі посилки надійшли з Китаю експрес-поштою. Під час здійснення їх митного оформлення було встановлено, що транспортні документи на 201 міжнародне відправлення містять неправдиві відомості щодо одержувачів та їх контактних номерів телефонів, а вказані адреси доставки просто не існують", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Київською міською митницею ДФС затримано 201 міжнародне експрес-відправлення з HD плеєрами, відеокамерами, мобільними телефонами та різноманітними аксесуарами. Загальна вартість товару склала 125 тис грн.

"Політ фантазії реального отримувача цієї купи посилок не обмежився літературними героями чи історичними особистостями. Практично всі отримувачі, точніше їх прізвища та імена, варті уваги: Лідка Маразматичка, Борщ Український, Кілька Путивльська, Продавець Льоха, Льошка Антошка, Лідка Інвалідка, Бім Собака, Бандит Карпенко та ряд інших, не менш дивних персон. І всі вони, якщо вірити супровідним документам до посилок, живуть в місті Путивль, щоправда на неіснуючих вулицях в неіснуючих домівках. У цьому гуморі є й зворотній бік медалі – свідомий намір вже зовсім не вигаданої людини ухилитись від оподаткування, розбивши своє замовлення на дрібні партії", - також повідомляється.

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По виявленому факту Київською міською митницею ДФС складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України – надання митниці як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо одержувачів відправлень. Товар вилучено. Триває провадження. Матеріали справи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

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