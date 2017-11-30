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Таможенники задержали несколько посылок, адресованных Тому Сойеру, Джеку Воробью и Нестору Махно

Киев  •  УНН

 • 12188 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве таможенники задержали несколько посылок из Китая, адресованных Тому Сойеру, Джеку Воробью и Нестору Махно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Киеве.

"Все посылки поступили из Китая экспресс-почтой. Во время осуществления их таможенного оформления было установлено, что транспортные документы на 201 международное отправление содержат ложные сведения о получателях и их контактных номерах телефонов, а указанные адреса доставки просто не существуют", - говорится в сообщении.

Таким образом, Киевской городской таможней ГФС задержаны 201 международное экспресс-отправление с HD плеерами, видеокамерами, мобильными телефонами и различными аксессуарами. Общая стоимость товара составила 125 тыс. грн.

"Полет фантазии реального получателя этой кучи посылок не ограничился литературными героями или историческими личностями. Практически все получатели, точнее их фамилии и имена, достойные внимания: Лидка Маразматичка, Борщ Украинский, Килька Путивльская Продавец Леха, Лешка Антошка, Лидка Инвалидка, Бим Собака, Бандит Карпенко и ряд других, не менее странных персон. И все они, если верить сопроводительным документам посылок, живут в городе Путивль, правда на несуществующих улицах в несуществующих домах. В этом настроении есть и обратная сторона медали - осознательное намерение уже вовсе не вымышленного человека уклониться от налогообложения, разбив свой заказ на мелкие партии", - также сообщается.

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По выявленному факту Киевской городской таможней ГФС составлен протокол по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины - предоставление таможне как основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения о получателях отправлений. Товар изъят. Продолжается производство. Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения.

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