Місцеві дороги запропонували ремонтувати за міжнародні кошти

“За останні 2 роки завдяки створенню Державного дорожнього фонду, 35% якого йдуть на відновлення мережі доріг місцевого значення, вдалося відновити більше автомобільних доріг місцевого значення, аніж було відновлено впродовж 8-ми років до цього”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2010-2017 року в Україні щороку ремонтувалося 0,5-17 км місцевих доріг в кожній області. Починаючи вже з 2018 цей усереднений показник становить 40-45 км, а у 2020 згідно з планом його планується збільшити майже вдвічі — до 77 км. Проте, обсяг фінансування територіальних дорожніх фондів й досі є недостатнім для відновлення всієї протяжності мережі місцевих доріг.

“Частково вирішити це питання можливо за рахунок додаткових фінансових ресурсів, у тому числі низьковідсоткових кредитів Міжнародних фінансових організацій”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, Мінінфрастурктури розробило зміни до законодавства, відповідно до яких місцева влада отримає можливість спрямовувати кошти територіальних дорожніх фондів для погашення не лише витрат з обслуговування місцевого боргу, а й тіла кредиту у розмірі до 50% від обсягу отриманої субвенції.

“У такий спосіб органи місцевого самоврядування зможуть гарантувати Міжнародним фінансовим організаціям вчасне та в повному обсязі погашення виплат за місцевими зовнішніми запозиченнями й водночас модернізувати інфраструктуру свого регіону у відповідності до європейських стандартів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд продовжуватиме реалізацію проекту “Велике будівництво”, для Держагентства автомобільних доріг створюються додаткові 19 млрд грн під державні гарантії.