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Місцеві дороги запропонували ремонтувати за міжнародні кошти

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. За останні два роки в Україні в середньому відновлювали 40-45 км доріг місцевих доріг у кожній області, але темпи планують збільшити. Наразі автомобільні дороги місцевого значення можуть відновлювати за кошти Міжнародних фінансових організацій за вигідними кредитами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Місцеві дороги запропонували ремонтувати за міжнародні кошти

“За останні 2 роки завдяки створенню Державного дорожнього фонду, 35% якого йдуть на відновлення мережі доріг місцевого значення, вдалося відновити більше автомобільних доріг місцевого значення, аніж було відновлено впродовж 8-ми років до цього”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2010-2017 року в Україні щороку ремонтувалося 0,5-17 км місцевих доріг в кожній області. Починаючи вже з 2018 цей усереднений показник становить 40-45 км, а у 2020 згідно з планом його планується збільшити майже вдвічі — до 77 км. Проте, обсяг фінансування територіальних дорожніх фондів й досі є недостатнім для відновлення всієї протяжності мережі місцевих доріг.

“Частково вирішити це питання можливо за рахунок додаткових фінансових ресурсів, у тому числі низьковідсоткових кредитів Міжнародних фінансових організацій”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, Мінінфрастурктури розробило зміни до законодавства, відповідно до яких місцева влада отримає можливість спрямовувати кошти територіальних дорожніх фондів для погашення не лише витрат з обслуговування місцевого боргу, а й тіла кредиту у розмірі до 50% від обсягу отриманої субвенції.

“У такий спосіб органи місцевого самоврядування зможуть гарантувати Міжнародним фінансовим організаціям вчасне та в повному обсязі погашення виплат за місцевими зовнішніми запозиченнями й водночас модернізувати інфраструктуру свого регіону у відповідності до європейських стандартів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд продовжуватиме реалізацію проекту “Велике будівництво”, для Держагентства автомобільних доріг створюються додаткові 19 млрд грн під державні гарантії.

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