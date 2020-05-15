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Местные дороги предложили ремонтировать за международные средства

Киев • УНН

 • 15588 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. За последние два года в Украине в среднем восстанавливали 40-45 км дорог местных дорог в каждой области, но темпы планируют увеличить. Сейчас автомобильные дороги местного значения могут восстанавливать за счет международных финансовых организаций по выгодным кредитам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Местные дороги предложили ремонтировать за международные средства

“За последние 2 года благодаря созданию Государственного дорожного фонда, 35% которого идут на восстановление сети дорог местного значения, удалось восстановить более автомобильных дорог местного значения, чем было восстановлено в течение 8-ми лет до этого”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2010-2017 год в Украине ежегодно ремонтировалось 0,5-17 км местных дорог в каждой области. Начиная уже с 2018 этот усредненный показатель составляет 40-45 км, а в 2020 по плану его планируется увеличить почти вдвое — до 77 км. Однако, объем финансирования территориальных дорожных фондов до сих пор недостаточен для восстановления всей протяженности сети местных дорог.

“Частично решить этот вопрос возможно за счет дополнительных финансовых ресурсов, в том числе низкопроцентных кредитов международных финансовых организаций”, — говорится в сообщении.

Поэтому, Мининфрастурктуры разработало изменения в законодательство, согласно которым местные власти получат возможность направлять средства территориальных дорожных фондов для погашения не только расходов по обслуживанию местного долга, но и тела кредита в размере до 50% от объема полученной субвенции.

“Таким образом органы местного самоуправления смогут гарантировать Международным финансовым организациям своевременное и в полном объеме погашение выплат по местным внешним заимствованиям и одновременно модернизировать инфраструктуру своего региона в соответствии с европейскими стандартами”, — говорится в сообщении.

Напомним, правительство будет продолжать реализацию проекта “Большая стройка”, для Госагентства автомобильных дорог создаются дополнительные 19 млрд грн под государственные гарантии.

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