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Місцева влада завищує тарифи на тепло для українців - НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Деякі органи місцевого самоврядування встановлюють необґрунтовано завищенні тарифи на тепло для населення. Про це повідомили у НКРЕКП, передає УНН.

“Після проведення тарифної децентралізації повноваження по встановленню тарифів частині суб’єктів господарювання, які не підпадають під критерії ліцензування НКРЕКП, перейшли до місцевих органів влади. Отримавши такі повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП”, — сказано у повідомленні.

У Комісії зазначили, що коли регулятор встановлював тарифи на тепло, то ці органи місцевого самоврядування тиснули на НКРЕКП, а саме — накладали мораторії на підвищення тарифів, намагалися притягнути до кримінальної відповідальності голову та членів Комісії тощо.

“Однак, як показують приклади, у разі встановлення тарифу самим органом місцевого самоврядування ці тарифи значно зросли. Це в свою чергу підтверджує думку про непослідовні та популістські дії деяких органів місцевого самоврядування з питань обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги по відношенню до Регулятора”, — звернули увагу в НКРЕКП.

Нагадаємо, 21 березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував перший Звіт про незалежний аналіз діяльності НКРЕКП. Згідно із звітом, НКРЕКП зазвичай дотримується стандартів прозорості, однак низка рішень Комісії викликали дискусію всередині країни, тому їх проаналізують додатково.

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