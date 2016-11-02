Місцева влада Вінниччини ігнорує прохання жителів ліквідувати сміттєзвалище ртутних ламп – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Жителі села Людавці, що на Вінниччині, вже півроку звертаються до місцевої влади із проханням ліквідувати ртутне звалище ламп поблизу їхнього села, однак досі на їх прохання не відреагували, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Державній екологічній інспекції у Вінницькій області пояснили, що фахівці екоінспекції виїздили на місце, однак у зв’язку з тим, що відпрацьовані люмінесцентні лампи належать до відходів І класу небезпеки та потребують утилізації спеціалізованими організаціями, то цим має займатися Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА і на це потрібні відповідні кошти.
“Розміщення люмінесцентних ламп у несанкціонованому місці призвело до засмічення двох земельних ділянок і може призвести до забруднення навколишнього середовища. Сума завданої шкоди на території Людавської сільради становить 22035,48 грн. На момент огляду встановити осіб, що здійснили дане порушення, не вдалося. Матеріали перевірки направлено до Жмеринського відділу поліції.
Щодо утилізації повідомляємо: відпрацьовані люмінесцентні лампи належать до відходів І класу небезпеки та потребують утилізації спеціалізованими організаціями, що мають на це ліцензію. Це питання належить до повноважень Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА. Державною екологічною інспекцією області направлено в департамент листи щодо вирішення питання з залучення коштів для проведення утилізації ламп”, - написали у відповідь на звернення активістів у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.
Нагадаємо, масштабне звалище небезпечних відходів, а саме ртутьвмісних ламп, вявлено на Чернігівщині.
Крім того, нещодавно на Полтавщині виявлено декілька десятків тисяч ртутьвмісних ламп. Петро Яковенко, член екологічної ради регіону зазначив, що небезпечні ртутьвмісні лампи у такій кількості загрожують усій області. За словами голови Диканської РДА Володимира Шкарбаня, небезпечні відходи на Полтавщину привезли зі Львова.
Як раніше повідомляв УНН, “подорожі” небезпечних відходів прокоментували у підкомітеті ВР. Так, за словами голови профільного підкомітету Верховної Ради, народного депутата Сергія Тригубенка, такі знахідки — результат відсутності контролю за підприємствами, що отримали ліцензії на поводження з небезпечними відходами.
“В Україні зареєстровано майже 300 підприємств-ліцензіатів, які мають право працювати з небезпечними відходами, зокрема їх знешкоджувати. Проте не більше десяти з них дійсно відповідають ліцензійним вимогам та мають необхідну матеріально-технічну базу для їх знешкодження. Решта ж утилізує небезпечні відходи, у тому числі ртутновмісні лампи, лише на папері. В результаті отрута опиняється на стихійних звалищах”, — пояснив він.
Голова підкомітету ВР зауважив, що така ситуація пов’язана з тим, що Мінприроди видає підприємствам ліцензії на поводження з небезпечними відходами, не здійснюючи перевірок матеріально-технічної бази. Ліцензії видаються наосліп, бо ековідомство не уповноважене на доліцензійні перевірки. С.Тригубенко закликав Верховну Раду підтримати законодавчі зміни і надати можливість Мінприроди здійснювати перевірку претендентів на поводження з небезпечними відходами до видачі ліцензій.