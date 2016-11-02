Местная власть Винницкой области игнорирует просьбы жителей ликвидировать свалку ртутных ламп - СМИ

В Государственной экологической инспекции в Винницкой области пояснили, что специалисты экоинспекции выезжали на место, однако в связи с тем, что отработанные люминесцентные лампы относятся к отходам I класса опасности и требуют утилизации специализированными организациями, то этим должен заниматься Департамент экологии и природных ресурсов Винницкой ОГА и на это нужны соответствующие средства.

"Размещение люминесцентных ламп в несанкционированном месте привело к засорению двух земельных участков и может привести к загрязнению окружающей среды. Сумма причиненного ущерба на территории Людавского сельсовета составляет 22 035,48 грн. На момент осмотра установить лиц, совершивших данное нарушение, не удалось. Материалы проверки направлены в Жмеринский отдел полиции.

Относительно утилизации сообщаем: отработанные люминесцентные лампы относятся к отходам I класса опасности и требуют утилизации специализированными организациями, имеющими на это лицензию. Этот вопрос относится к полномочиям Департамента экологии и природных ресурсов Винницкой ОГА. Государственная экологическая инспекция области направила в департамент письма относительно решения вопроса по привлечению средств для проведения утилизации ламп", - написали в ответ на обращение активистов в Государственной экологической инспекции в Винницкой области.

Напомним, масштабную свалку опасных отходов, а именно ртутьсодержащих ламп, выявили в Черниговской области.

Кроме того, недавно в Полтавской области обнаружили несколько десятков тысяч ртутьсодержащих ламп. Петр Яковенко, член экологического совета региона отметил, что опасные ртутьсодержащие лампы в таком количестве угрожают всей области. По словам главы Диканьской РГА Владимира Шкарбаня, опасные отходы в Полтавскую область привезли из Львова.

Как ранее сообщал УНН, "путешествия" опасных отходов прокомментировали в подкомитете ВР. Так, по словам главы профильного подкомитета Верховной Рады, народного депутата Сергея Тригубенко, такие находки - результат отсутствия контроля за предприятиями, получившими лицензии на обращение с опасными отходами.

"В Украине зарегистрировали почти 300 предприятий-лицензиатов, имеющих право работать с опасными отходами, в частности их обезвредить. Однако не более десяти из них действительно соответствуют лицензионным требованиям и имеют необходимую материально-техническую базу для их обезвреживания. Остальные же утилизирует опасные отходы, в том числе ртутьсодержащие лампы, только на бумаге. В результате яд оказывается на стихийных свалках", - пояснил он.

Глава подкомитета ВР отметил, что такая ситуация связана с тем, что Минприроды выдает предприятиям лицензии на обращение с опасными отходами, не совершая проверок материально-технической базы. Лицензии выдаются вслепую, потому что эковедомство не уполномочено на долицензионные проверки. С.Тригубенко призвал Верховную Раду поддержать законодательные изменения и дать возможность Минприроды осуществлять проверку претендентов на обращение с опасными отходами в выдаче лицензий.