Місце вашої безпеки: у київському СІЗО відкрили "Пункт незламності"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Київському слідчому ізоляторі (Лук'янівське СІЗО) відкрили "Пункт незламності", де можна погрітися та зарядити гаджет. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку установи.
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Як зазначили, "Пункт незламності" у Київському слідчому ізоляторі – це "місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла". У приміщенні є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення.
Пункт розташований на вулиці Дегтярівська, 13 у приміщенні для прийому громадян. Він працює цілодобово та безкоштовно.
Нагадаємо
Кияни скаржаться на роботу "Пунктів незламності", тому їх збираються проінспектувати.