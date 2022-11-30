Місце вашої безпеки: у київському СІЗО відкрили "Пункт незламності"

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Як зазначили, "Пункт незламності" у Київському слідчому ізоляторі – це "місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла". У приміщенні є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення.

Пункт розташований на вулиці Дегтярівська, 13 у приміщенні для прийому громадян. Він працює цілодобово та безкоштовно.

Нагадаємо

Кияни скаржаться на роботу "Пунктів незламності", тому їх збираються проінспектувати.