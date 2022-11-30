Место вашей безопасности: в киевском СИЗО открыли "Пункт несокрушимости"

Детали

Как отметили, "Пункт несокрушимости" в Киевском следственном изоляторе – это "место вашей безопасности во время длительного отключения электроэнергии или тепла". В помещении есть электричество, тепло, интернет и альтернативное питание.

Пункт расположен на улице Дегтяревская, 13 в помещении для приема граждан. Он работает круглосуточно и бесплатно.

Напомним

Киевляне жалуются на работу "Пунктов несокрушимости", поэтому их собираются проинспектировать.