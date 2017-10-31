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Місце поховання Окуєвої не афішуватимуть

Місце поховання Окуєвої не афішуватимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Місце захоронення убитої активістки Аміни Окуєвої афішуватися не буде. Про це в ефірі "112 Україна" заявив член колегії МВС Антон Геращенко, передає УНН.

"Місце захоронення не афішується. Це була воля Аміни. Вона не хотіла ніяких пишних публічних похорону", - заявив Геращенко.

За його словами, тіло загиблої мати забрала до Василькова для проведення необхідних мусульманський обрядів.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.

Українські Національні Новини

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