Місце поховання Окуєвої не афішуватимуть

"Місце захоронення не афішується. Це була воля Аміни. Вона не хотіла ніяких пишних публічних похорону", - заявив Геращенко.

За його словами, тіло загиблої мати забрала до Василькова для проведення необхідних мусульманський обрядів.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.