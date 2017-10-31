Место захоронення Окуевой афишироваться не будет

"Место захоронення не афишируется. Это была воля Амины. Она не хотела никаких пышных публичных похорон", - заявил Геращенко.

По его словам, тело погибшей мать забрала в Васильков для проведения необходимых мусульманських обрядов.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.