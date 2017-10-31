Место захоронення Окуевой афишироваться не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Место захоронення убитой активистки Амины Окуевой афишироваться не будет. Об этом в ефире "112 Украины" заявил член коллегии МВД Антон Геращенко, передает УНН.
"Место захоронення не афишируется. Это была воля Амины. Она не хотела никаких пышных публичных похорон", - заявил Геращенко.
По его словам, тело погибшей мать забрала в Васильков для проведения необходимых мусульманських обрядов.
Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.
Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.