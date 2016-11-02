Місто у Кіровоградській області судиться з ЦВК за право на проведення виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Помічнянська міська рада подала позов до суду проти Центральної виборчої комісії з вимогою відмінити рішення ЦВК про відмову у призначенні виборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу міської ради.
Помічнянська міська рада подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання незаконною та скасування постанови Центральної Виборчої комісії “Про відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Помічнянської міської ради об’єднаної територіальної громади та Помічнянського міського голови (Кіровоградська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів”.
Як повідомили у міській раді позов був поданий оскільки немає ніяких законодавчих перешкод для проведення перших виборів, вважаємо що дії ЦВК порушують права десяти з половиною тисяч жителів Помічнянської громади, які вирішили об’єднатися.
Нагадаємо, це вже не перший позов до ЦВК з вимогу призначити вибори для формування об’єднаної територіальної громади. Раніше свої позови вже подали три громади Львівщини.
Як повідомляв УНН, частина об’єднаних територіальних громад отримали відмову у проведенні місцевих виборів у грудні 2016 через суперечності у законодавстві — ЦВК відмовляє у призначенні виборів ОТГ які утворені з громад приналежних до різних адміністративно-територіальних утворень.
З таким проблемами зіштовхнулися ОТГ цілогу ряду областей, зокрема Київської, Львівської та Закарпатської.
Причина криється у правовій колізії, яку роз’яснив експерт з місцевого самоврядування Руслан Плющ.
“Новоутворені об’єднані територіальні громади, які створюються мешканцями населених пунктів, що входять до складу різних районів, отримують відмову від ЦВК щодо призначення місцевих виборів. Свої дії ЦВК, як правило, аргументує тим, що спочатку їм треба змінити межі районів. Така відмова суперечить чинному закону про „Про добровільне об’єднання територіальних громад“ та роз’ясненню профільного комітету ВРУ (від 8 вересня 2016, — ред.)”, — пояснив експерт.