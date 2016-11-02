Город в Кировоградской области будет судится с ЦИК за право на проведение выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Помичнянский городской совет подал иск в суд против Центральной избирательной комиссии с требованием отменить решение ЦИК об отказе в назначении выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.
Помичнянский городской совет подал иск в Окружной административный суд города Киева о признании незаконным и отмене постановления Центральной избирательной комиссии "Об отсутствии правовых оснований для назначения Центральной избирательной комиссией первых выборов депутатов Помичнянский городского совета объединенной территориальной общины и Помичнянского городского головы (Кировоградская область) и объявления избирательного процесса соответствующих местных выборов".
Как сообщили в городском совете иск был подан поскольку нет никаких законодательных препятствий для проведения первых выборов, считаем, что действия ЦИК нарушают права десяти с половиной тысяч жителей Помичнянской общины, которые решили объединиться.
Напомним, это уже не первый иск к ЦИК с требованием назначить выборы для формирования объединенной территориальной общины. Ранее свои иски уже подали три общины Львовской области.
Как сообщал УНН, часть объединенных территориальных общин получили отказ в проведении местных выборов в декабре 2016 из-за противоречий в законодательстве - ЦИК отказывает в назначении выборов ОТГ образованных из общин принадлежащих к различным административно-территориальным образованиям.
С таким проблемами столкнулись ОТГ целого ряда областей, в частности Киевской, Львовской и Закарпатской.
Причина кроется в правовой коллизии, которую разъяснил эксперт по местному самоуправлению Руслан Плющ.
"Вновь объединенные территориальные общины, которые создаются жителями населенных пунктов, входящих в состав различных районов, получают отказ от ЦИК о назначении местных выборов. Свои действия ЦИК, как правило, аргументирует тем, что сначала им надо изменить границы районов. Такой отказ противоречит действующему закону "О добровольном объединении территориальных общин" и разъяснению профильного комитета ВРУ (от 8 сентября 2016 - ред.", - пояснил эксперт.