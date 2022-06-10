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Місто працює і зміцнюється: голова ОВА прокоментував чутки про можливість захоплення Запоріжжя силами росії

Місто працює і зміцнюється: голова ОВА прокоментував чутки про можливість захоплення Запоріжжя силами росії

Київ • УНН

 • 473671 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У тимчасово захопленому Бердянську поширюються чутки, що місто Запоріжжя буде захоплене у найближчі дні і вся Запорізька область перейде під контроль російських окупантів. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух стверджує - передумов для захоплення території області немає, передає УНН

Цитата

"На даний момент, за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, немає жодних передумов для захоплення території області. Українська армія міцно тримає оборону, а на деяких дільницях активно проводить контратакуючі дії", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Наразі в області продовжується укріплення рубежів, до цієї роботи долучаються усі регіони.

"Чим міцніша оборона, тим у ворога менше шансів навіть зрушити з місця. Кожний сто разів подумає, коли побачить перед собою укріпленні рубежі. Запоріжжя воює, працює і укріплюється з березня. Наразі робота триває. Її вивели на новий рівень, зараз допомагає уся держава. Всі захищають свої міста на підступах до Запоріжжя", - повідомив голова області Олександр Старух.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух доповів Володимиру Зеленському, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська. 

Окупаційні війська російської федерації намагаються відновити наступ для повного захоплення Запорізької області.

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