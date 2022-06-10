Місто працює і зміцнюється: голова ОВА прокоментував чутки про можливість захоплення Запоріжжя силами росії

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"На даний момент, за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, немає жодних передумов для захоплення території області. Українська армія міцно тримає оборону, а на деяких дільницях активно проводить контратакуючі дії", - ідеться в повідомленні.

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Наразі в області продовжується укріплення рубежів, до цієї роботи долучаються усі регіони.

"Чим міцніша оборона, тим у ворога менше шансів навіть зрушити з місця. Кожний сто разів подумає, коли побачить перед собою укріпленні рубежі. Запоріжжя воює, працює і укріплюється з березня. Наразі робота триває. Її вивели на новий рівень, зараз допомагає уся держава. Всі захищають свої міста на підступах до Запоріжжя", - повідомив голова області Олександр Старух.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух доповів Володимиру Зеленському, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська.

Окупаційні війська російської федерації намагаються відновити наступ для повного захоплення Запорізької області.