росія має намір відновити наступ для повного захоплення Запорізької області - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Окупаційні війська російської федерації намагаються відновити наступ для повного захоплення Запорізької області. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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"Ворог зосередився на утриманні рубежів, але одночасно не залишає спроб відновити наступ на цих напрямках, ймовірно, з метою виходу на адміністративні кордони Запорізької області", – сказав Громов.
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За його словами, на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках противник веде позиційну оборону та обстрілює українські війська.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив, що найзагрозливіша ситуація на передовій наразі спостерігаються на Запоріжжі, оскільки частина області окупована росіянами, та вони не полишають спроб захопити облцентр.