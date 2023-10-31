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Мистецтво економії: як максимально вигідно використати знижки Чорної п’ятниці

Київ • УНН

 • 96494 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Багато людей прагне економити, шукаючи розумний баланс у витрачанні коштів. Наприклад, вважають, що не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі... Однак щорічно для всіх настає період, коли це твердження можна заперечувати, передає УНН.

Мистецтво економії: як максимально вигідно використати знижки Чорної п’ятниці

Не прогаяти час

Уже традиційно 4-та п’ятниця листопада — Чорна п’ятниця — відкриває сезон неймовірних розпродажів. У цей час у всіх нас з’являється можливість купити те, про що давно мріялося, і водночас добре заощадити, витративши на покупки мінімальні суми.

Дуже важливо не прогаяти час. У перші години після старту цієї мегакампанії товари розкуповуються із фантастичними знижками. У період Вlack Friday, крім знижок на товари, що іноді досягають 90 %, покупцям часто пропонуються:

• акції з різними умовами;

• спеціальні пропозиції;

• безкоштовна доставка;

• подарунки до покупок тощо.

І все це — на додачу до величезного асортименту найрізноманітніших товарів — і невеликих магазинів, і найбільших ритейлерів.

Цими днями загальна атмосфера наповнена електрикою, а емоції людей просто зашкалюють. Азарт переповнює не тільки затятих шопоманів, а й багатьох із тих, хто в інший час спокійно ставиться до покупок. Ну як не взяти участь у цьому масштабному ралі й не спробувати щастя?

Спокій! І не лише спокій...

І все-таки для справжньої економії у період розпродажів обов’язково варто прислухатися до порад гуру у сфері шопінгу.

1. Попередньо складіть список покупок. Розподіліть їх на великі та дрібні, необхідні й бажані, а також подарунки для себе та близьких. В окремому рядку нехай будуть товари, від яких узагалі можна відмовитися. Можна — не обов’язково означає відмовлятися, просто виділіть для них певну суму. Все це дасть можливість проаналізувати, чи потрібні ці покупки, а ще — передбачити послідовність їхнього придбання.

2. Визначте суму, яку буде витрачено, і намагайтеся не виходити за її межі. Пам’ятайте про комплектність деяких товарів або їхню заміну. Наприклад: якісна мультиварка із функціями хлібопічки, йогуртниці або пароварки — чи покупка цих приладів окремо?

3. Інформацію про товари й ціни важливо зібрати заздалегідь. Перегляньте варіанти пропозицій та діапазон цін. Порівняйте і виберіть вигідні пропозиції одного магазину, а також різних продавців. Так можна впевнитися у реальному зниженні цін, а не рекламному ході, коли вихідні ціни роздувають незадовго до Чорної п'ятниці, щоб потім показово знижувати їх.

4. Уточніть можливість повернення товарів, адже не всі продавці гарантують його. Нерідко зі знижками можна купити неякісні, зіпсовані або такі товари, що не відповідають заявленим параметрам. У цьому разі навіть сам процес повернення здатен зіпсувати настрій від очікувань, що не виправдалися, втрати часу на такі клопоти тощо.

5. Збережіть чеки, платіжні документи — якщо потрібно буде повертати куплені товари.

Спокійно зваживши всі плюси та мінуси майбутньої покупки, можна обійти пастки, що нерідко чекають на покупців, і максимально вигідно придбати речі, здатні тішити вас багато років.

Ми розглянули основні моменти, які потрібно врахувати, купуючи товари у періоди розпродажів. Балансуючи між «довіряй» та «перевіряй», можна робити дуже вигідні покупки й успішно користуватися такими можливостями. Нехай ваші покупки будуть вдалими!

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