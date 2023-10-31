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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Искусство экономии: как максимально выгодно использовать скидки Черной пятницы

Киев • УНН

 • 96492 просмотра

КИЕВ. 31 октяюря. УНН. Многие люди стремятся экономить, ища разумный баланс в расходовании средств. Например, считают, что не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи... Однако ежегодно для всех наступает период, когда это утверждение можно оспаривать, передает УНН.

Искусство экономии: как максимально выгодно использовать скидки Черной пятницы

Не упустить время

Уже традиционно 4-я пятница ноября — Чорна п’ятниця — открывает сезон невероятных распродаж. В это время у всех нас появляется возможность купить то, о чем давно мечталось, и при этом хорошо сэкономить, потратив на покупки минимальные суммы.

Очень важно не упустить время. В первые часы после старта этой мегакампании товары раскупаются с поистине фантастическими скидками. В период Вlack Friday, помимо скидок на товары, иногда достигающих 90 %, покупателям часто предлагаются:

• акции с различными условиями;

• специальные предложения;

• бесплатная доставка;

• подарки к покупкам и т. д.

И все это — в придачу к огромному ассортименту самых разнообразных товаров — и небольших магазинов, и крупнейших ритейлеров.

В эти дни общая атмосфера наполнена электричеством, а эмоции людей просто зашкаливают. Азарт переполняет не только заядлых шопоманов, но и многих из тех, кто в другое время спокойно относится к покупкам. Ну как не поучаствовать в этом масштабном ралли и не попытать счастья?

Спокойствие! И не только спокойствие...

И все же для истинной экономии в период распродаж обязательно стоит прислушаться к советам гуру в сфере шопинга.

1. Предварительно составьте список покупок. Распределите их на крупные и мелкие, необходимые и желательные, а также подарки для себя и близких. В отдельной строке пусть будут товары, от которых вообще можно отказаться. Можно — не обязательно означает отказываться, просто выделите для них определенную сумму. Все это позволит проанализировать, так ли нужны эти покупки, а еще — предусмотреть последовательность их приобретения.

2. Определите сумму, которая будет потрачена, и старайтесь не выходить за ее пределы. Помните о комплектности некоторых товаров или их заменяемости. Например: качественная мультиварка с функциями хлебопечки, йогуртницы или пароварки — или покупка этих приборов по отдельности?

3. Информацию о товарах и ценах важно собрать заранее. Просмотрите варианты предложений и диапазон цен. Сравните и выберите выгодные предложения одного магазина, а также разных продавцов. Так можно удостовериться в реальном снижении цен, а не рекламном ходе, когда исходные цены взвинчивают незадолго до Черной пятницы, чтобы потом показательно снижать их.

4. Уточните возможность возврата товаров, так как не все продавцы гарантируют его. Нередко со скидками можно купить некачественные, испорченные или не соответствующие заявленным параметрам товары. В этом случае даже сам процесс возврата способен испортить настроение от неоправдавшихся ожиданий, потери времени на такие хлопоты и т. д.

5. Сохраните чеки, платежные документы — если все-таки нужно будет возвращать купленные товары.

Спокойно взвесив все плюсы и минусы предстоящей покупки, можно обойти ловушки, нередко ожидающие покупателей, и максимально выгодно приобрести вещи, способные радовать вас многие годы.

Мы рассмотрели основные моменты, которые нужно учесть, приобретая товары в периоды распродаж. Балансируя между «доверяй» и «проверяй», можно совершать весьма выгодные покупки и успешно пользоваться такими возможностями. Пускай ваши покупки будут удачными!

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