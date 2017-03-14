Міська рада Львова планує повторно звернутися до уряду за допомогою в утилізації сміття

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні відбулось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На комісії, прийняли рішення повторно звернутись у всі державні інстанції щодо врегулювання ситуації з вивезенням та захороненням твердих побутових відходів. Про це повідомили на засіданні міської ради Львова, передає УНН.

Комісія рекомендувала скерувати повторні звернення Прем’єр-міністру України, голові Львівської обласної державнаої адміністрація, Міністерству охорони здоров’я України і Держспоживслужби.

“Станом на ранок у місті не вивезено 25% майданчиків.При підвищенні температури повітря, загрожує погіршенням санітарно-епідеміологічної ситуації в місті”, — розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Сергій Бабак.

Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

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