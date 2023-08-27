Місія NASA відправила чотирьох астронавтів на МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Місія NASA Crew-7 вивела чотирьох астронавтів на орбіту, найближчим часом вони мають пристикуватись до Міжнародної космічної станції, де проведуть експерименти з підготовки до польотів на Місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
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Компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з Космічного центру імені Кеннеді, повідомило NASA. Ракета вивела чотирьох астронавтів місії NASA Crew-7 на орбіту перед запланованим на неділю стикуванням з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Місія доставить на МКС астронавтів з чотирьох країн - Жасмін Могбелі з NASA, Андреаса Могенсена з Європейського космічного агентства, астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень Сатоші Фуракаву і Костянтина Борисова, російського космонавта.
Коли космічний корабель Dragon, який отримав назву Endurance, автономно пристикується до МКС, він збільшить кількість членів екіпажу станції до 11 осіб на кілька днів, доки не повернеться на Землю.
"На борту станції екіпаж проведе понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій, щоб підготуватися до польотів на Місяць, Марс і далі, приносячи користь людству на Землі", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.
Раніше запуск був запланований на п'ятницю, але в п'ятницю NASA перенесло його, щоб керівники місії могли підтвердити, що контроль навколишнього середовища і системи життєзабезпечення функціонують належним чином. Місія вже неодноразово відкладалася, у тому числі двічі, щоб звільнити місце для окремої місії з запуску масивного супутника зв'язку "Юпітер-3".
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