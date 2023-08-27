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Миссия NASA отправила четырех астронавтов на МКС

Миссия NASA отправила четырех астронавтов на МКС

Киев • УНН

 • 2384731 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Миссия NASA Crew-7 вывела четырех астронавтов на орбиту, в ближайшее время они должны пристыковаться к Международной космической станции, где проведут эксперименты по подготовке к полетам на Луну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди, сообщило NASA. Ракета вывела четырех астронавтов миссии NASA Crew-7 на орбиту перед запланированной на воскресенье стыковкой с Международной космической станцией (МКС).

Миссия доставит на МКС астронавтов из четырех стран - Жасмин Могбели из NASA, Андреаса Могенсена из Европейского космического агентства, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоши Фуракаву и Константина Борисова, российского космонавта.

Когда космический корабль Dragon, получивший название Endurance, автономно пристыкуется к МКС, он увеличит количество членов экипажа станции до 11 человек на несколько дней, пока не вернется на Землю.

"На борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций, чтобы подготовиться к полетам на Луну, Марс и далее, принося пользу человечеству на Земле", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Ранее запуск был запланирован на пятницу, но в пятницу NASA перенесло его, чтобы руководители миссии могли подтвердить, что контроль окружающей среды и системы жизнеобеспечения функционируют должным образом. Миссия уже неоднократно откладывалась, в том числе дважды, чтобы освободить место для отдельной миссии по запуску массивного спутника связи "Юпитер-3".

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