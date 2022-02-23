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Місія МВФ розпочинає роботу в Україні

Місія МВФ розпочинає роботу в Україні

Київ • УНН

 • 126343 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає у середу, 23 лютого, в форматі онлайн обговорення програми співпраці з Україною на тлі російської кризи. Про це йдеться у поширеній сьогодні заяві постійного представника МВФ Ваграма Степаняна, пише УНН.

Цитата:

“Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі”, - заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

Доповнення

18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма має консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.

Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

Українські Національні Новини

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