Миссия МВФ начинает работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Миссия Международного валютного фонда начинает в среду, 23 февраля, в формате онлайн обсуждение программы сотрудничества с Украиной на фоне российского кризиса. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении постоянного представителя МВФ Ваграма Степаняна, пишет УНН.
Цитата:
“Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начинает сегодня обсуждения с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", - заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.
Дополнение
18-месячную программу МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов было одобрено 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борятся с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа должна консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.
Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.