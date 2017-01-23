Мирні переговори щодо Сирії стартували в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Переговори щодо врегулювання сирійського конфлікту стартували у понеділок в Астані, передає УНН з посиланням на Nur.kz.
Зустріч проходить за закритими дверима в конференц-залі готелю “Rixos”, і, імовірно, триватиме цілу добу, пише видання.
У цих важливих для всього світу переговорах візьмуть участь представники Росії, Туреччини, Ірану, США, Сирії та 15-ти угруповань сирійської опозиції. Очолить процес спецпосланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура - він також спеціально прилетів в Астану напередодні.
Як зазначається, у США відмовилися посилати в Астану делегацію на переговори. Позицію Вашингтона представить посол США в Казахстані Джордж Крол.
До місця, де проходять переговори, як повідомляється, не пускають навіть пресу - казахстанських і іноземних журналістів розмістили неподалік, в прес-румі "Казмедіа центру".
Доступ є лише у фотографів і лише на офіційну частину.
Вказано, що сьогодні в Астані зібралося понад 300 іноземних та понад 100 казахстанських журналістів.
"Головна мета “астанинського процесу” - закріплення досягнутих ще 29 грудня 2016 року домовленостей про перемир’я між урядом і озброєною опозицією Сирії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на близькі до підготовки переговорів джерела, в результаті планується підписання документа, що закріплює режим припинення вогню в Сирії.
Ініціаторами проведення переговорів в Астані стали президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Нурсултан Назарбаєв в свою чергу підтримав цю ідею.
Як зазначає МЗС Казахстану, сьогоднішня зустріч в Астані - це важлива частина сирійського процесу напередодні женевської зустрічі. У Женеві 8 лютого відновлять внутрішньосирійські переговори під егідою ООН.