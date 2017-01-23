Мирные переговоры по Сирии стартовали в Астане

Встреча проходит за закрытыми дверями в конференц-зале гостиницы "Rixos", и, вероятно, продлится целые сутки, пишет издание.

В этих важных для всего мира переговорах примут участие представители России, Турции, Ирана, США, Сирии и 15-ти группировок сирийской оппозиции. Возглавит процесс спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура - он также специально прилетел в Астану накануне.

Как отмечается, в США отказались посылать в Астану делегацию на переговоры. Позицию Вашингтона представит посол США в Казахстане Джордж Крол.

К месту, где проходят переговоры, как сообщается, не пускают даже прессу - казахстанских и иностранных журналистов разместили неподалеку в пресс-руме "Казмедиа центр".

Доступ есть только у фотографов и только на официальную часть.

Указано, что сегодня в Астане собралось более 300 иностранных и более 100 казахстанских журналистов.

"Главная цель "астанинского процесса" - закрепление достигнутых еще 29 декабря 2016 г. договоренностей о перемирии между правительством и вооруженной оппозицией Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на близкие к подготовке переговоров источники, в результате планируется подписание документа, закрепляющего режим прекращения огня в Сирии.

Инициаторами проведения переговоров в Астане стали президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Нурсултан Назарбаев в свою очередь поддержал эту идею.

Как отмечает МИД Казахстана, сегодняшняя встреча в Астане - это важная часть сирийского процесса накануне женевской встречи. В Женеве 8 февраля восстановят внутрисирийские переговоры под эгидой ООН.