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Мін'юст США оцінив збиток від штурму Капітолію в 1,5 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністерство юстиції США оцінило збитки, завдані Капітолію в результаті січневого штурму прихильників Дональда Трампа, в 1,5 млн доларів. Про це повідомила в четвер газета The Washington Post, передає УНН.

Мін'юст США оцінив збиток від штурму Капітолію в 1,5 млн доларів

Деталі

За її даними, оцінка збитку міститься в документах судового розгляду однієї зі справ, що стосуються учасників заворушень у Конгресу США. Сторона звинувачення має намір спробувати стягнути цю суму з підсудних: за 500 з тих доларів, кого визнають винним у скоєнні менш тяжких правопорушень, і по 2 тис. доларів з тих, хто проходить по більш серйозної статті.

Видання зазначає, що принцип розрахунку цієї суми не до кінця зрозумілий. Представники головного архітектора Капітолію підтвердили, що надавали Мін’юсту США свою оцінку збитку, яка і лягла в основу підрахунків відомства.

Як заявляли американські влади, в результаті штурму Капітолію були пошкоджені в тому числі предмети мистецтва і меблі, які мають історичну цінність. Було розбито золоте дзеркало XIX століття і вибиті багато вікна і двері.

Штурм Конгресу США

6 січня прихильники республіканця Дональда Трампа, що був у той час президентом країни, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків минулих 3 листопада виборів глави держави, перемогу на яких здобув демократ Байден. В ході заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила маніфестантки. Крім того, були зафіксовані не пов’язані між собою випадки смерті ще трьох осіб. Після зіткнень також помер співробітник поліції Капітолію.

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