Мін'юст США оцінив збиток від штурму Капітолію в 1,5 млн доларів

Деталі

За її даними, оцінка збитку міститься в документах судового розгляду однієї зі справ, що стосуються учасників заворушень у Конгресу США. Сторона звинувачення має намір спробувати стягнути цю суму з підсудних: за 500 з тих доларів, кого визнають винним у скоєнні менш тяжких правопорушень, і по 2 тис. доларів з тих, хто проходить по більш серйозної статті.

Видання зазначає, що принцип розрахунку цієї суми не до кінця зрозумілий. Представники головного архітектора Капітолію підтвердили, що надавали Мін’юсту США свою оцінку збитку, яка і лягла в основу підрахунків відомства.

Як заявляли американські влади, в результаті штурму Капітолію були пошкоджені в тому числі предмети мистецтва і меблі, які мають історичну цінність. Було розбито золоте дзеркало XIX століття і вибиті багато вікна і двері.