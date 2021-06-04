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Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в 1,5 млн долларов

Киев • УНН

 • 15381 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолия в результате январского штурма сторонников Дональда Трампа, в 1,5 млн долларов. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post, передает УНН.

Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в 1,5 млн долларов

Детали

По данным газеты, оценка ущерба содержится в документах судебного рассмотрения одного из дел, касающихся участников беспорядков в Конгресс США. Сторона обвинения намерена попытаться взыскать эту сумму с подсудимых: в 500 из тех долларов, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, и по 2 тыс. долларов с тех, кто проходит по более серьезной статье.

Издание отмечает, что принцип расчета этой суммы не до конца понятен. Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что оказывали Минюста США свою оценку ущерба, которая и легла в основу подсчетов ведомства.

Как заявляли американские власти, в результате штурма Капитолия были повреждены в том числе предметы искусства и мебель, которые имеют историческую ценность. Было разбиты золотое зеркало XIX века и выбиты многие окна и двери.

Штурм Конгресса США

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который был в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов минувшие 3 ноября выборы главы государства, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.

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