Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в 1,5 млн долларов

Детали

По данным газеты, оценка ущерба содержится в документах судебного рассмотрения одного из дел, касающихся участников беспорядков в Конгресс США. Сторона обвинения намерена попытаться взыскать эту сумму с подсудимых: в 500 из тех долларов, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, и по 2 тыс. долларов с тех, кто проходит по более серьезной статье.

Издание отмечает, что принцип расчета этой суммы не до конца понятен. Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что оказывали Минюста США свою оценку ущерба, которая и легла в основу подсчетов ведомства.

Как заявляли американские власти, в результате штурма Капитолия были повреждены в том числе предметы искусства и мебель, которые имеют историческую ценность. Было разбиты золотое зеркало XIX века и выбиты многие окна и двери.