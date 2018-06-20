Мін'юст: на користь дітей вже стягнули 1,7 млрд грн аліментів

“На сьогодні в межах проекту „Чужих дітей не буває“ нам вдалося стягнути на користь українських дітей, а це понад 600 тис. українських дітей, 1,7 млрд грн заборгованості по аліментах, які не платили їхні батьки”, — сказав він.

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Як повідомляв УНН, у лютому набув чинності закон, що значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців.