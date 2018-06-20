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Мін'юст: на користь дітей вже стягнули 1,7 млрд грн аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Держава стягнула на користь з дітей 1,7 млрд грн аліментів з батьків, які заборгували виплати. Про це сьогодні сказав міністр юстиції України Павло Петренко під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.

“На сьогодні в межах проекту „Чужих дітей не буває“ нам вдалося стягнути на користь українських дітей, а це понад 600 тис. українських дітей, 1,7 млрд грн заборгованості по аліментах, які не платили їхні батьки”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боржники аліментів для уникнення проблем почали платити наперед

Як повідомляв УНН, у лютому набув чинності закон, що значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців.

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