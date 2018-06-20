Минюст: в пользу детей уже взыскали 1,7 млрд грн алиментов

"На сегодня в рамках проекта "Чужих детей не бывает"нам удалось взыскать в пользу украинских детей, а это более 600 тыс. украинских детей, 1,7 млрд грн задолженности по алиментам, которые не платили их родители", - сказал он.

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Как сообщал УНН, в феврале вступил в силу закон, значительно ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев.