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Минюст: в пользу детей уже взыскали 1,7 млрд грн алиментов

Минюст: в пользу детей уже взыскали 1,7 млрд грн алиментов

Киев  •  УНН

 • 9581 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Государство стянула в пользу из детей 1,7 млрд грн алиментов с родителей, которые задолжали выплаты. Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко во время отчета правительства за 2017 год в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.

"На сегодня в рамках проекта "Чужих детей не бывает"нам удалось взыскать в пользу украинских детей, а это более 600 тыс. украинских детей, 1,7 млрд грн задолженности по алиментам, которые не платили их родители", - сказал он.

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Как сообщал УНН, в феврале вступил в силу закон, значительно ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев.

Украинские Национальные Новости

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