Мінування Господарського суду у Запоріжжі виявилось хибним
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні близько півдня на "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування запорізького Господарського суду. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.
На місце одразу ж виїхали патрульні. Вони викликали всі необхідні служби, включаючи вибухотехників. Останні ретельно перевірили приміщення суду та не знайшли жодного вибухонебезпечного предмету. Інформація щодо мінування не підтвердилась.
Наразі відповідні органи шукають причетних до хибного виклику.
Як повідомляв УНН, Приморський суд Одеси вкотре "замінували".