Минирование Хозяйственного суда в Запорожье оказалось ложным
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня около полудня на "102" поступило анонимное сообщение о заминировании запорожского суда. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
На место сразу же выехали патрульные. Они вызвали все необходимые службы, включая взрывотехников. Последние тщательно проверили здание суда и не нашли взрывоопасного предмета. Информация о минировании не подтвердилась.
Сейчас соответствующие органы ищут причастных к ошибочному вызову.
Как сообщал УНН, Приморский суд Одессы снова "заминировали".