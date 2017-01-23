Минирование Хозяйственного суда в Запорожье оказалось ложным

На место сразу же выехали патрульные. Они вызвали все необходимые службы, включая взрывотехников. Последние тщательно проверили здание суда и не нашли взрывоопасного предмета. Информация о минировании не подтвердилась.

Сейчас соответствующие органы ищут причастных к ошибочному вызову.

Как сообщал УНН, Приморский суд Одессы снова "заминировали".