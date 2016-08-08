Минулої доби в зоні АТО зафіксовано проліт шістьох безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Минулої доби на Донбасі зафіксовано шість безпілотних літальних апаратів противника. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Противник активізував ведення повітряної розвідки. До розвідки сил АТО залучались шість безпілотних літальних апаратів, з них один — у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Луганськ“, три — у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Донецьк“, два — оперативно-тактичного угрупування „Маріуполь“”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.