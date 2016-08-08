За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксированы пролеты шести беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе зафиксированы шесть беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Противник активизировал ведение воздушной разведки. К разведке сил АТО привлекались шесть беспилотных летательных аппаратов, из них один - в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск", три - в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк", два - оперативно-тактической группировки "Мариуполь"", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.