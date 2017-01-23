Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 22 тис. осіб

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 70/110; “Мар’їнка” — 250/130; “Новотроїцьке” — 50/75; “Гнутове” — 40/35.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули: “Майорське” — 5415 осіб та 720 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6030 осіб та 1210 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3830 осіб та 905 транспортних засобів; “Гнутове” — 2510 осіб та 640 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3600 осіб.