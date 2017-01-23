За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли почти 22 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли 21,4 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 70/110; "Марьинка" - 250/130; "Новотроицкое" - 50/75; "Гнутово" - 40/35.
Все КПВВ работают в штатном режиме.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли: "Майорское" - 5415 человек и 720 транспортных средств; "Марьинка" - 6030 человек и 1210 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3830 человек и 905 транспортных средств; "Гнутово" - 2510 человек и 640 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3600 человек.