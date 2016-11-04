Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 20 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в'їзду -виїзду перетнуло 20,2 тисяча осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишався інтенсивним, однак характеризувався певним зменшенням.
Так, сьогодні вранці у КПВВ перебувало на в’їзд та виїзд так кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/215; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 30/20; “Гнутове” — 70/120.
Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло:
“Майорське” — 4295 осіб та 420 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5360 осіб та 955 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4240 осіб та 875 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3135 осіб та 840 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3245.