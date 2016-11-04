За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 20 тыс. чел

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, оставался интенсивным, однако характеризовался определенным уменьшением.

Так, сегодня утром в КПВВ находилось на въезд и выезд такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/215; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 70/120.

В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло:

"Майорское" - 4295 человек и 420 транспортных средств;

"Марьинка" - 5360 человек и 955 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4240 человек и 875 транспортных средств;

"Гнутово" - 3135 человек и 840 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3245.